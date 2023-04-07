بالصور.. "الرويلي" يزور الوحدات العسكرية في المنطقتَيْن الشمالية والشرقية

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة لمنسوبي الوحدات التي زارها، تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً ببطولات ومواقف منسوبي القوات المسلحة المشرفة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.