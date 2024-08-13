مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية الطارئة لمتضرري السيول في مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في محافظة مأرب التي ضربت المحافظة مؤخرًا، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث شملت المساعدات المقدمة: المواد الغذائية و400 خيمة و430 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.842 أسرة.
وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بسرعة تدخّل المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لإغاثة الأسر المتضررة جراء السيول والأمطار، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستسهم - بمشيئة الله - في تخفيف معاناة الأسر المنكوبة، مقدمًا شكره الوافر للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته الإنسانية العاجلة لمساعدة المتضررين.
ويأتي هذا التدخل استجابة من المركز للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطات المحلية في محافظة مأرب لإغاثة المنكوبين من السيول والأمطار بالمحافظة، وفي إطار حرص المملكة المعهود بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.
من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم أدوات المهنة لـ 100 متدرب في البرنامج التدريبي لتمكين الأيتام ومعيلات الأسر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع "سند" لرعاية الأيتام المتأثرين بالصراع في اليمن.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتمكين الأيتام وأسرهم من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية المختلفة من خلال إقامة دورات تدريبية ومهنية في مجالات الخياطة والصناعات الغذائية والتكييف والتمديدات الكهربائية وصيانة الأجهزة المنزلية؛ لمساعدة المستفيدين من إطلاق مشاريعهم الخاصة.
ونوّه مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باظروس بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم وتنمية أبناء وبنات الشعب اليمني مهنيًا وتمكينهم اقتصاديًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لرعاية الأيتام والأسر المعيلة لهم، والإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.