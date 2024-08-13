مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية الطارئة لمتضرري السيول في مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في محافظة مأرب التي ضربت المحافظة مؤخرًا، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث شملت المساعدات المقدمة: المواد الغذائية و400 خيمة و430 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.842 أسرة.