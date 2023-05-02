أطباء بالقصيم يغلقون ثقباً كبيراً في قلب رضيع بجراحة استغرقت 3 ساعات

نجح فريق طب وجراحة القلب في منطقة القصيم في إنهاء معاناة طفل رضيع في أقل من 24 ساعة وإجراء تدخل جراحي عاجل لثقب بطيني كبير استغرق 3 ساعات جراحية تكللت بالنجاح.
وقال تجمُّع القصيم الصحي: أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب استقبلوا حالة الرضيع البالغ من العمر 10 أشهر ويزن 6 كيلوجرامات، التي تستدعي تخصّصاً طبياً دقيقاً؛ نظراً لصعوبة الحالة ودقة التخصّص.
وقام الفريق المعالج بسرعة عمل الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والإشعاعية التي أكّدت وجود ثقب كبير في البطين مسبباً له التهاباً في الرئتين وضعفاً في كفاءتها بسبب زيادة العبء عليها.
وقرّر الفريق الطبي المعالج إجراء قسطرة تشخيصية للرضيع، وتدخل جراحي عبارة عن عملية قلب مفتوح لإغلاق الثقب الكبير الموجود في البطين، ومن ثم نقله لقسم العناية المركزة لمتابعة الحالة لحين استقرار العلامات الحيوية ومتابعته من قِبل الفرق الطبية والتمريضية لحين تماثله للشفاء ومغادرة المستشفى بالصحة والسلامة.
وبيّن الفريق الطبي المعالج أن الأعراض التي صاحبت الطفل خلال فترة المعاناة أثرت في نموه بشكل كبير وأدّت إلى تكرار تنويمه بالمستشفيات لأكثر من مرة ولصعوبة الحالة وصغر سن الطفل تقرر عرضه لتخصّص نادر في علاج وجراحة القلب لعمل الجراحة الدقيقة التي تكللت بالنجاح.
يُشار إلى أن الفرق الطبية بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، إجراء أكثر من 68 عملية قلب مفتوح للأطفال تكللت جميعها بالنجاح.