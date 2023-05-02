أطباء بالقصيم يغلقون ثقباً كبيراً في قلب رضيع بجراحة استغرقت 3 ساعات

وبيّن الفريق الطبي المعالج أن الأعراض التي صاحبت الطفل خلال فترة المعاناة أثرت في نموه بشكل كبير وأدّت إلى تكرار تنويمه بالمستشفيات لأكثر من مرة ولصعوبة الحالة وصغر سن الطفل تقرر عرضه لتخصّص نادر في علاج وجراحة القلب لعمل الجراحة الدقيقة التي تكللت بالنجاح.