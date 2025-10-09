"الأوقاف" توزّع أرباح عام 2024 للأوقاف المودعة لديها وتدعو النظار للتحقق عبر منصة "أوقاف"

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، والتي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة أو تم التصرف فيها بقرار من المحكمة المختصة، وذلك ضمن جهودها لضمان استدامة الأوقاف وتنمية عوائدها الاستثمارية.