"الأوقاف" توزّع أرباح عام 2024 للأوقاف المودعة لديها وتدعو النظار للتحقق عبر منصة "أوقاف"

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، والتي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة أو تم التصرف فيها بقرار من المحكمة المختصة، وذلك ضمن جهودها لضمان استدامة الأوقاف وتنمية عوائدها الاستثمارية.
ودعت الهيئة نظار الأوقاف إلى التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، بهدف تحصيل العوائد المستثمرة والمودعة لدى الهيئة حتى نهاية عام 2024م.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 محرم 1446هـ، القاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، والذي شكّل نقلة نوعية في إدارة الأوقاف وتعظيم أثرها التنموي.
وأكدت الهيئة أن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بدعم القطاع الوقفي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات المتعلقة باستدامة الأصول الوقفية وضمان تنفيذ شروط الواقفين.
كما دعت الهيئة نظار الأوقاف غير المسجلين في منصة “أوقاف” إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم وإرفاق شهادة الآيبان البنكي عبر الخدمة الرقمية ذاتها للاستفادة من عوائد الاستثمار.
وتواصل الهيئة العامة للأوقاف جهودها لتعزيز حوكمة القطاع وتنميته من خلال منتجات وخدمات وقفية مبتكرة، تُسهم في رفع الوعي وتطبيق أفضل الممارسات، بما يجعل القطاع الوقفي شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والعالمي.