بنده راعياً رسمياً لدوري المدارس 2023

وأكدت شركة بنده للتجزئة بأن رعاية مثل هذه البطولات لها العديد من الأهداف السامية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتشجيع على ممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب ومتابعتها لتكون نواة لدعم الأندية والمنتخبات مستقبلاً؛ حيث كان ذلك دافعاً رئيسياً نحو رعاية دوري المدارس الذي أصبح موعداً سنوياً ينتظره أبناؤنا الطلاب للتنافس وإبراز مواهبهم، وسط تنظيم ومتابعة من وزارتي الرياضة والتعليم، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تأتي امتداداً لجهود بنده في دعم ورعاية العديد من المبادرات والبرامج الموجهة للمجتمع في مجالات مختلفة خيرية وتعليمية وصحية ورياضية وثقافية.