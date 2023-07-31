بنده راعياً رسمياً لدوري المدارس 2023

ضمن رؤية بنده القائمة على مشاركة المجتمع لحياة أفضل، ومواصلة لنهجها في دعم المبادرات المختلفة التي تطمح لحياة صحية أفضل والتي تواكب برامج ومبادرة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة لدى سكان المملكة، رعت الشركة خلال الفترة الماضية دوري المدارس (كأس النخبة) الذي نظّمته وزارة الرياضة بمشاركة كافة الإدارات التعليمية والمدارس في وزارة التعليم.
وأكدت شركة بنده للتجزئة بأن رعاية مثل هذه البطولات لها العديد من الأهداف السامية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتشجيع على ممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب ومتابعتها لتكون نواة لدعم الأندية والمنتخبات مستقبلاً؛ حيث كان ذلك دافعاً رئيسياً نحو رعاية دوري المدارس الذي أصبح موعداً سنوياً ينتظره أبناؤنا الطلاب للتنافس وإبراز مواهبهم، وسط تنظيم ومتابعة من وزارتي الرياضة والتعليم، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تأتي امتداداً لجهود بنده في دعم ورعاية العديد من المبادرات والبرامج الموجهة للمجتمع في مجالات مختلفة خيرية وتعليمية وصحية ورياضية وثقافية.
وتميّز دوري المدارس هذا العام باشتماله على العديد من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة وبعض الرياضات الفردية مثل الجودو والتايكوندو والجوجيتسو وغيرها للطلاب والطالبات.
و الجدير بالذكر ان شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعاً بـ 40 مدينة في المملكة العربية السعودية وخمس فروع في جمهورية مصر العربية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها لأكثر من 300 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.