عائلة السلطان تتقدم بخالص العزاء لعائلة (الوهابي) في فقيدتهم الراحلة

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، للوالد الشيخ عبدالله بن سالم بن قاسم الوهابي القحطاني شيخ قبائل الوهابة عبيدة قحطان، وكل عائلة "الوهابي" في فقيدتهم الراحلة السيدة فاطمة بنت سالم الوهابي تغمدها الله برحمته، وأسكنها فسيح جناته.