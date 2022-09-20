"لنا".. أول أكاديمية مهنية لتدريب الجيل القادم من السعوديات بما يتوافق وسوق العمل

مواصلة لجهود أرامكو السعودية لتزويد الجيل القادم من المواهب النسائية بالمعرفة والمهارات والسلوكيات المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، وبما يتوافق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلقت الشركة في عام 2019م الأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات (لنا) في الخبر، أول أكاديمية مهنية للمرأة السعودية، والأولى التي تستخدم نموذج الرعاية (تمامًا مثل غيرها من المؤسسات غير الحكومية).
وتُعد الأكاديمية من أوائل مراكز التدريب النسائية في المملكة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل التقني والمهني، من خلال برامج معتمدة وموائمة لرؤية المملكة الطموحة، كما أنها أول أكاديمية نسائية تقدم لخريجات المرحلة الثانوية تدريبات غير تقليدية مع عمل مضمون لزيادة مشاركة الإناث في القطاعات الفريدة والناشئة، وهي كيان مستقل قانونيًا وغير هادف للربح يهدف إلى الريادة في تنويع فرص العمل، وبناء قدرات القوى العاملة النسائية السعودية، مع الالتزام بقيم التميّز، والابتكار، والتنوع، والمواطنة، والسلامة.
مجالات متنوعة
وتسعى الأكاديمية لمواصلة الاستثمار في المواهب النسائية السعودية، وزيادة أعداد المتدربات المؤهلات للعمل في المجالات التقنية والمهنية والتي يتوقع لها أن تكون من الأعلى طلبًا في المستقبل، حيث تتضمن تنوّعًا كبيرًا في التدريب العام وصقل المهارات والتأهيل.
وافتتحت الأكاديمية في أبريل 2020م، وتخرجت بها نحو 400 متدربة أكملن تدريباتهن والتحقن بسوق العمل، وتتدرب بها حاليًا نحو 200 متدربة في مجالات مختلفة، وتطمح الأكاديمية إلى مضاعفة هذا العدد حتى تصل إلى كامل طاقتها الاستيعابية، والإسهام في توطين وظائف مستحدثة في هذه المجالات.
تنوّع كبير في التدريب
وتمنح الأكاديمية عددًا من الدبلومات، تتضمن دبلوم إدارة سلسلة الإمداد والذي يُكسب المتدربات المعرفة اللازمة لإدارة سلاسل الإمداد بفعاليّة ضمن عمليات التخطيط، وتحديد المصادر اللازمة، وعمليات الإنتاج، وتسليم المنتجات والخدمات بنجاح.، ودبلوم الصحة والسلامة الذي يزوّد المتدربات بالمعرفة اللازمة لفهم وتطبيق المبادئ التوجيهيّة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيّة في مواقع العمل بناءً على الأنظمة والقوانين المنصوص عليها، وستتمكن المتدربات من تطبيق المهارات المكتسبة، وتحمّل المسؤولية، والتعرّف على كيفيّة التعامل مع القضايا الصحيّة والمخاطر الممكنة وضبطها، جنبًا إلى جنب مع تشغيل الآلات والمعدّات بطرق آمنة وسليمة.
وتمنح الأكاديمية أيضًا دبلوم إدارة الأعمال الذي يُعنى بإعداد المتدربات وتزويدهن بجميع المهارات الفنية والإدارية المطلوبة في بيئة الأعمال المتجدّدة والمتغيّرة باستمرار، ويركّز هذا البرنامج على التطبيق العملي لجميع نظريات ومهارات الأعمال ذات النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والتنظيمية والقانونية الخاصة بإدارة الأعمال، ومبادئ التسويق والهيكل التنظيمي للمنشأة، وعمليات التمويل، وعلاقات الموظفين، ومجال خدمة العملاء. وهناك العديد من الوظائف الإدارية والإشرافية المندرجة تحت البرنامج، ودبلوم مراقبة جودة المباني لتزوّيد المتدربات بالمعرفة اللّازمة والمهارات المطلوبة ليصبحن قادرات على تفقّد ومتابعة المباني السّكنيّة والتجاريّة وضمان امتثالها لقوانين أعمال الإنشاء والبناء، ودبلوم فني مختبر كيميائي لتزويد المتدربات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإعداد وفحص وتعديل وصيانة أجهزة المختبرات ومعدّاتها، بالإضافة إلى العمل مع الكيميائيين والمهندسين في المختبرات لأغراض البحث والتطوير، وغيرها من مختبرات صناعة النفط، ومختبرات ضبط الجودة والخدمات الفنيّة، والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.
وهناك أيضًا دبلوم فني كهربائي لتزويد المتدربات بالمعرفة اللازمة والمهارات والقدرات التقنيّة المطلوبة لممارسة مهامهن الوظيفيّة كفنيات كهرباء، وعند اجتياز البرنامج، ستتمكن المتدربات من فحص وبناء وإصلاح الأنظمة الكهربائية. وستتمكّن المتدربات أيضًا من التعامل مع الأسلاك والمكوّنات الكهربائيّة الأخرى كقواطع الدوائر الكهربائية، وتراكيب الإنارة والمفاتيح الكهربائية، بالإضافة إلى تركيب وصيانة وإصلاح الأنظمة الكهربائية في مختلف القطاعات السّكنيّة والتجاريّة ومواقع العمل والمصانع، ودبلوم أنظمة التكييف والتبريد الذي يسعى لإعداد المتدربات لشغل فرص وظيفيّة في هذا المجال.
ويعرض هذا البرنامج المبادئ الأساسيّة اللازمة لتركيب وصيانة وإصلاح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى عرض تقنيات اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وفهم إجراءات العمل الآمنة مع هذه التقنيات.
أحدث التقنيات التعليمية
وتوفر أكاديمية (لنا) برامج تدريبية في عدة مجالات تقنية ومهنية لإعداد المرأة لسوق العمل، تتضمّن شهادات الدبلوم، والدبلوم المنتسب، والدورات القصيرة، وورش العمل لرفع المهارات.
وتمنح الأكاديمية للمتدربات خبرة دولية من خلال منهج ذكي وتفاعلي حائز على العديد من الجوائز، باستخدام أحدث التقنيات، وبدعم من موظفين متعددي الثقافات ومؤهلين تأهيلًا كاملًا، إذ يتماشى نهج (لنا) مع برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال توفير المعرفة والمهارات والمواقف اللازمة التي تمكّن المتدربات من المنافسة محليًا وعالميًا.
وحصلت الأكاديمية على عدة اعتمادات محلية ودولية، فيما يجري حاليًا العمل للحصول على اعتمادات أخرى بدعم من مزوّد التدريب الدولي (Niagara College).
تدريب الشركات
وتوفّر برامج التدريب المؤسسي في (لنا) أنماط تعليم شاملة متخصّصة تتماشى مع الأهداف الوطنية المنشودة، وتتناسب مع التّوجه الاقتصادي العام لتحقيق النتائج المرجوّة في تعزيز مهارات وقدرات فريق العمل، وتمكينهم من تحقيق الأهداف الإستراتيجيّة المطلوبة.
وتصمم (لنا) حلولًا مُلهمة من خلال إعداد برامج تعليميّة عمليّة ومرنة تناسب متطلبات مختلف القطاعات في المنظمات الوطنيّة والأهليّة وغير الربحيّة؛ لتلبية احتياجاتها المتنوّعة والمعقّدة.