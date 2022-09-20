"لنا".. أول أكاديمية مهنية لتدريب الجيل القادم من السعوديات بما يتوافق وسوق العمل

وتمنح الأكاديمية أيضًا دبلوم إدارة الأعمال الذي يُعنى بإعداد المتدربات وتزويدهن بجميع المهارات الفنية والإدارية المطلوبة في بيئة الأعمال المتجدّدة والمتغيّرة باستمرار، ويركّز هذا البرنامج على التطبيق العملي لجميع نظريات ومهارات الأعمال ذات النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والتنظيمية والقانونية الخاصة بإدارة الأعمال، ومبادئ التسويق والهيكل التنظيمي للمنشأة، وعمليات التمويل، وعلاقات الموظفين، ومجال خدمة العملاء. وهناك العديد من الوظائف الإدارية والإشرافية المندرجة تحت البرنامج، ودبلوم مراقبة جودة المباني لتزوّيد المتدربات بالمعرفة اللّازمة والمهارات المطلوبة ليصبحن قادرات على تفقّد ومتابعة المباني السّكنيّة والتجاريّة وضمان امتثالها لقوانين أعمال الإنشاء والبناء، ودبلوم فني مختبر كيميائي لتزويد المتدربات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإعداد وفحص وتعديل وصيانة أجهزة المختبرات ومعدّاتها، بالإضافة إلى العمل مع الكيميائيين والمهندسين في المختبرات لأغراض البحث والتطوير، وغيرها من مختبرات صناعة النفط، ومختبرات ضبط الجودة والخدمات الفنيّة، والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.