8 خطوات بسيطة.. "المرور" يوضح كيفية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر "أبشر"

وكشف "المرور" في إنفوجراف معلوماتي نشره اليوم، أن الخطوات الثمانية المطلوبة لاستخراج إذن الإصلاح تتمثل في: تسجيل الدخول على أبشر، واختيار المركبة من قائمة "الخدمات"، ثم اختيار إدارة المركبات، والمركبة المعنية، واختيار إصدار إذن إصلاح وتأكيد الطلب، ليتم استقبال رسالة من "أبشر" بالرقم المرجعي للطلب المقدم لإذن الإصلاح، ثم التوجّه للورش المعتمدة المسجّلة في تطبيق "ارتح"، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.