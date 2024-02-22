مساعد وزير النقل: يوم التأسيس يذكّرنا بتاريخنا العريق وثقافتنا الراسخة

رفع مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال "الحسن": تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بذكرى يوم التأسيس الذي يجسد تاريخًا عظيمًا، إذ يستذكر أبناء الوطن هذه المناسبة التاريخية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، حيث تشهد المملكة في هذا العهد الميمون الزاهر نهضـةً تنمويـةً كبـرى، وإنجـازاتٍ اقتصاديةٍ بـارزة، ومكانـةً كبيـرةً ومتنامـيةً فـي شتـى القطاعـات على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك قطـاع النقـل والخدمـات اللوجستيـة الـذي يشهـدُ تسارعـًا ملحوظـًا في تحقيق مستهدفاته وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز مكانة المملكة الرائدة على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، التـي لــم تكــن لتتحقــق لولا الدعــم الســخي من القيادة الرشيدة.
وأضاف: ذكرى يوم التأسيس تعد استذكارًا لتاريخنا العريق وثقافتنا الراسخة والافتخار بتاريخ الوطن العظيم الممتد منذ قرون، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمته الوطنية، مؤكدًا أن هـــذا التـــاريخ الطــويل والحــافـــــل بالصمود والكفاح في مسـيرة هـذه البـلاد المبـاركـــة، واستقرارهــــا، وبنــائها، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، عبر خطط التنمية الشاملة في مناحي الحياة كافة، جعل مملكتنا الغالية تقفزُ قفزاتٍ حضارية مستمرة لا مثيل لها عالميًا، سائلاً المولى عز وجل، أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.