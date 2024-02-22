مساعد وزير النقل: يوم التأسيس يذكّرنا بتاريخنا العريق وثقافتنا الراسخة

وقال "الحسن": تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بذكرى يوم التأسيس الذي يجسد تاريخًا عظيمًا، إذ يستذكر أبناء الوطن هذه المناسبة التاريخية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، حيث تشهد المملكة في هذا العهد الميمون الزاهر نهضـةً تنمويـةً كبـرى، وإنجـازاتٍ اقتصاديةٍ بـارزة، ومكانـةً كبيـرةً ومتنامـيةً فـي شتـى القطاعـات على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك قطـاع النقـل والخدمـات اللوجستيـة الـذي يشهـدُ تسارعـًا ملحوظـًا في تحقيق مستهدفاته وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز مكانة المملكة الرائدة على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، التـي لــم تكــن لتتحقــق لولا الدعــم الســخي من القيادة الرشيدة.