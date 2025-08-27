القحطاني: التحول الرقمي في إدارة المرافق يعزز الكفاءة التشغيلية ويواكب رؤية 2030

وفي هذا السياق، عبّر المهندس عائض بن عوض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الوزير ماجد الحقيل على دعمه للجمعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطور قطاع المرافق وتعزيز مكانته، كما يؤكد حرصه واهتمامه بتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وخلال كلمته، أوضح القحطاني أن قطاع إدارة المرافق يعيش تحولًا رقميًا غير مسبوق أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع قيمة المرافق العامة، مشيرًا إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة يبلغ نحو 180 مليار ريال، مع توقعات بنمو متواصل يصل إلى 7% سنويًا حتى عام 2030.