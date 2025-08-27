القحطاني: التحول الرقمي في إدارة المرافق يعزز الكفاءة التشغيلية ويواكب رؤية 2030

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 في نسخته الثانية، الذي أقيم في العاصمة الرياض برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تحت شعار «ذكاء المرافق».
وقد شكّل الحدث نقلة نوعية بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، وحضور أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، عبّر المهندس عائض بن عوض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الوزير ماجد الحقيل على دعمه للجمعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطور قطاع المرافق وتعزيز مكانته، كما يؤكد حرصه واهتمامه بتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وخلال كلمته، أوضح القحطاني أن قطاع إدارة المرافق يعيش تحولًا رقميًا غير مسبوق أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع قيمة المرافق العامة، مشيرًا إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة يبلغ نحو 180 مليار ريال، مع توقعات بنمو متواصل يصل إلى 7% سنويًا حتى عام 2030.
كما كشف أن الجمعية تعمل على إعداد بحث متخصص يوضح الارتباط بين مستهدفات الرؤية والقطاع.
وأكد القحطاني أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية محلية ومشتركة بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل NFPA وBICS لتطوير المهارات في إدارة المرافق، وهو ما سيعزز من قدرات الكوادر الوطنية ويواكب احتياجات السوق. وأضاف أن استراتيجيات التحول الرقمي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات، مع التشديد على أهمية إيجاد التوازن بين هذا التحول والحفاظ على المرافق التراثية التي تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للمملكة.
كما تطرق إلى الدور الذي تلعبه جمعية إدارة المرافق السعودية في تطوير المهارات الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد ممارسات وتقنيات حديثة تقوم على العقود المبنية على الأداء، بما يعكس نضج القطاع وحرصه على الجودة والفعالية.
وأشار القحطاني إلى أن إطلاق “أكاديمية إدارة المرافق السعودية” يمثل إحدى أهم المبادرات القادمة، حيث ستسهم في تأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وستكون خطوة نوعية في تقديم حلول تدريبية شاملة تدعم احتياجات المستقبل. وفي ختام حديثه، أكد القحطاني أهمية تنوع المشاركين في النسخ القادمة من المؤتمر والمعرض، مشيرًا إلى أن حضور الجهات الحكومية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمة يعكس رؤية موحدة لتطوير القطاع، وأن المعرض يشكّل منصة متكاملة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة المرافق بالمملكة.