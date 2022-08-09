"الغذاء والدواء" تحذّر من الآثار السلبية للاستهلاك المفرط لملح الطعام

وكشفت الهيئة عن مجموعة من التشريعات الغذائية للتقليل من استهلاك الملح، منها: وضع حدود استرشادية للملح في المنتجات الغذائية، وحد أقصىى بالخبز ليكون 1 جم لكل 100 جم في المنتج النهائي، مع ضرورة وضع إشارات ضوئية على المنتجات الغذائية يميز من خلالها المستهلك المنتج عالي المحتوى بالملح.