شاهد.. طلعات تدريبية نهارية وليلية للقوات الجوية في قاعدة الظفرة بالإمارات

كانت الوزارة قد أكّدت في وقتٍ سابق، أن القوات الجوية تشارك في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي» بهدف رفع الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرة للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتعزيز الخبرة في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، وتطوير التكتيكات والإجراءات في أساليب القتال الجوي، والاطلاع على العقائد القتالية الجوية المختلفة للقوات المشاركة.