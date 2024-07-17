زيادة مساهمة المحتوى المحلي في المنشآت الحكومية بأكثر من 80 مليار ريال

وتابعت: القائمة الإلزامية هي إحدى آليات المحتوى المحلي ضمن اللائحة، وقد وصلنا اليوم إلى أكثر من ألف منتج تمّت إضافته في القائمة، استفاد منها أكثر من 5 آلاف مصنع وطني، وساهمت القائمة في زيادة الوظائف بإضافة أكثر من 40 ألف وظيفة، وفائدتها كبيرة جدًّا في تمكين المصانع الوطنية وزيادة المنتجات الوطنية وجلب الاستثمارات في القطاع الصناعي وتوطينه في المملكة.