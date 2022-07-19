إغلاق قصور "جازان" مبكرًا قرارٌ لم يَدُمْ طويلاً.. ومطالبات بتطبيق توجيه الإمارة

وبيَّنوا أن أصحاب الشأن، أهالي "العرسان" والمقربين، يمكثون في القصر ساعات طويلة، تصل لنحو 12 ساعة، ابتداء من الخامسة عصرًا حتى الرابعة فجرًا؛ للتجهيز، واستقبال الضيوف، وانتظار مغادرتهم، وغيرها من الأمور؛ وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم وعلى غيرهم من المعازيم جسديًّا. مشيرين إلى أن استمرار حفل الزواج ثماني ساعات أمرٌ قد يكون مقبولاً، أي حتى الساعة الواحد والنصف صباحًا.