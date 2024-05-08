"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بسد وادي جازان

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، فرصة استثمارية جديدة في محيط سد وادي جازان، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأوضح الفرع أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 116143 متراً مربعاً، ويهدف إلى تطوير وحماية الأراضي المحيطة بالسدود، ودعم النشاطات الترفيهية في المنطقة، والمحافظة على مياه السدود، وأيضاً لغرض استثمارها بيئياً وترفيهياً وزراعياً.
ودعا فرع البيئة بمنطقة جازان، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت يوم 25 من مايو الحالي آخر موعد لتسلُّم العروض، ويوم 27 مايو موعداً لفتح المظاريف.