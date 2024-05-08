"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بسد وادي جازان

ودعا فرع البيئة بمنطقة جازان، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت يوم 25 من مايو الحالي آخر موعد لتسلُّم العروض، ويوم 27 مايو موعداً لفتح المظاريف.