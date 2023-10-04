"الشؤون الإسلامية" تنفّذ 48511 نشاطًا دعويًّا في مختلف مناطق المملكة

وأوضح تقرير صادر عن وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد أن البرامج شملت (8249) محاضرة، و(21190) كلمة، و(2359) لقاءً توعويًّا، و(889) ندوة، و(574) دورة علمية، و(4199) نشاطًا في العقيدة، وبث (9723) رسالة ومقطعًا دعويًّا، وتنفيذ (1328) جولة دعوية.