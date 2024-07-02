ليس مَن رأى كمَن سمع.."المسند": عبور بحار الرمال السعودية قد يعني الموت!

وأوضح "المسند"؛ أن رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة، وليس مَن رأى كمَن سمع، فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل لا وادي يُذكر.