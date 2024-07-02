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ليس مَن رأى كمَن سمع.."المسند": عبور بحار الرمال السعودية قد يعني الموت!

رمال الربع الخالي متصلة ووعرة وعظيمة ومخيفة وخطرة.. تعادل مساحة فرنسا
عبدالله المسند
عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن بحار الرمال في السعودية تُشكل نسبة كبيرة من مساحتها، داعياً إلى تخيُّل أن مساحة الربع الخالي فقط تعادل مساحة فرنسا.

وأوضح "المسند"؛ أن رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة، وليس مَن رأى كمَن سمع، فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل لا وادي يُذكر.

وأضاف: "تعد الصحاري في السعودية من أشد الصحاري جفافاً، وعليه، فإن عبور الصحاري؛ كالربع الخالي، والدهناء، والنفود الكبير وغيرها، خاصة في فصل الصيف، قد يعني الموت".

الأرصاد
عبدالله المسند
بحار الرمال
الرمال

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