محليات
"البيئة" تفتح بوابات سد وادي ثريبان بالعرضية الجنوبية اليوم
غير مخصص للشرب.. والهدف سقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية
فتح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، اليوم، بوابات سد وادي ثريبان بمركز العرضية الجنوبية، وذلك بحسب الخطة التشغيلية للسدود بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: سد ثريبان بالعرضية الجنوبية الذي يبلغ ارتفاعه 20.50 م وبطول 149م وتخزين السد 270 ألف م3 من السدود غير المخصصة للشرب.
وأضاف: تقرر فتح السدود بسبب انتهاء موسم الأمطار، وبهدف سقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية، ولتفريغ أحواض السدود؛ استعدادًا لتنظيف الطمي والرسوبيات من الحوض التخزيني خلال أيام الجفاف.