"البيئة" تفتح بوابات سد وادي ثريبان بالعرضية الجنوبية اليوم

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: سد ثريبان بالعرضية الجنوبية الذي يبلغ ارتفاعه 20.50 م وبطول 149م وتخزين السد 270 ألف م3 من السدود غير المخصصة للشرب.