أمين "التعاون الإسلامي" يؤكّد دور الإحصاءات في اتخاذ القرارات لقضايا السياسات

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ أن الإحصاءات تؤدي دوراً حيوياً في اتخاذ قرارات صائبة بشأن قضايا السياسات، ولتقييم تأثير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي بدأت أعمالها اليوم، في أنقرة بتركيا، بالجهود التي تبذلها اللجنة في الجمع بين كِبار الإحصائيين من الدول الأعضاء في المنظمة؛ لوضع خطة عمل لتحسين إنتاج ونشر الإحصاءات الحيوية والموثوقة حول الدول الأعضاء.
واستعرضت اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الدورة الثالثة عشرة، الأنشطة التي باشرت العمل بها منذ الدورة الأخيرة التي عُقدت في جدة بالمملكة في أكتوبر 2023.
كما ناقشت تنفيذ برنامج عمل اللجنة للفترة 2021 - 2025، والقضايا المتعلقة بجمع البيانات الشاملة في مجال الحماية الاجتماعية، وأخلاقيات مصادر البيانات والتكنولوجيات الجديدة، إضافة إلى رصد مؤشرات هدف التنمية المستدامة 2 "القضاء على الجوع" وإعداد تقرير بشأنه، واستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الإحصاءات الرسمية، وجولة عام 2020 من البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن.