أمين "التعاون الإسلامي" يؤكّد دور الإحصاءات في اتخاذ القرارات لقضايا السياسات

وأشاد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي بدأت أعمالها اليوم، في أنقرة بتركيا، بالجهود التي تبذلها اللجنة في الجمع بين كِبار الإحصائيين من الدول الأعضاء في المنظمة؛ لوضع خطة عمل لتحسين إنتاج ونشر الإحصاءات الحيوية والموثوقة حول الدول الأعضاء.