محافظة جدة تستضيف معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"

وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا؛ حيث ستقوم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى بالإسهام في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدن بهذا الحجم.