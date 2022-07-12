بعد نجاح الخطط الصحية.. كوادر "الصحة" في "منى الطوارئ": سعادتنا لا توصف.. الجهود تكللت بالنجاح بفضل الله ثم دعم القيادة

عبَّر عددٌ من كوادر "الصحة" في مستشفى منى الطوارئ، الذين يواصلون أعمالهم بالمستشفى لخدمة المنوَّمين، عن سعادتهم البالغة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، وعن فخرهم وتشرُّفهم بخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار الموظفون إلى أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل الله، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، واهتمامها ومتابعتها، وتسخيرها الإمكانيات كافة، إضافة للخطط التي وضعتها الصحة، وجهود كوادرها في الميدان بقيادة وزير الصحة والمسؤولين في لجان الحج والكوادر في المنشآت الصحية.
الدكتور نزار بن محمد أحمد، مدير المستشفى، عبَّر عن سعادته الكبيرة بمناسبة نجاح موسم الحج، رافعًا أكف الدعاء للقيادة الرشيدة التي وفَّرت الإمكانيات والخدمات كافة، وسخَّرت كل الجهود لخدمة ورعاية الحجاج.. وللمسؤولين في "الصحة" على جهودهم ومتابعتهم الخدمات كافة.
ويشاركه بالحديث مساعده الدكتور عبدالرحمن الصائغ، الذي أكد فخره واعتزازه بالمشاركة في موسم حج هذا العام، وخدمة ضيوف الرحمن، مُعبِّرًا عن سعادته بنجاح موسم الحج، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
عبدالرحمن العبدلي، مدير مكتب مدير مستشفى منى الطوارئ، أشار إلى أنه سعيد بالمشاركة في موسم حج هذا العام، وأن فرحته لا توصف بمناسبة نجاح موسم الحج، وسلامة الحجاج، وعدم حدوث أي تفشيات للأمراض.
الصيدلي نبيه ناصر الذيابي، مشرف الصيدلية بالمستشفى، الذي يشارك من "صحة الطائف"، قال: "تشرفت بالمشاركة في موسم الحج، وخدمة الحجاج، وسعيد بهذا النجاح الكبير لموسم الحج، الذي يأتي بفضل الله تعالى، ثم التوجيهات والمتابعة من قيادتنا الرشيدة، وتسخيرها الإمكانيات كافة لخدمة الحجاج ورعايتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم".
الصيدلي عبدالرحمن صالح العنزي، الذي يشارك من "صحة حفر الباطن"، أكد أن مشاركته جاءت حرصًا على المساهمة في إنجاح خطط دولتنا لإنجاح الحج، إضافة إلى الرغبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكسب الأجر.
ويشاركه بالحديث الصيدلي همام بن عبدالإله ولي، الذي يشارك لأول مرة في موسم الحج، قائلاً: "كانت أمنيتي دائمًا أن أكون من ضمن الكوكبة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، والحمد لله تحقق لي هذا الشرف، وبإذن الله تعالى لن نتوقف عن العمل خدمة لقيادتنا، ورغبة في كسب الأجر".
الدكتور الصيدلي أنس عبدالله الصلال، الذي يشارك من "صحة عرعر"، والصيدلي سالم سليمان الخيبري، الذي يشارك من "صحة تبوك"، عبَّرا عن سعادتهما بالمشاركة في موسم الحج، ونجاح الموسم، سائلَيْن المولى -عز وجل- أن يحفظ قادتنا، ويديم أمن واستقرار بلادنا.
الدكتور الصيدلي فهد محمد شارع العصيمي، الذي يشارك من "صحة القصيم" أكد أنه حرص على المشاركة رغبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في الصعيد الأول، وإضافة خبرة وتجربة جديدة لاكتساب مهارات جديدة.
وعبَّر الصيدلي نايف محمد العتيبي عن سعادته بمناسبة نجاح موسم الحج، ومشاركته في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن تجربة المشاركة في موسم الحج لا يمكن وصف جمالها، وفيها خدمة للوطن، وكسب للأجر، واكتساب مهارات جديدة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويجزيها خير الجزاء على ما تقدمه من خدمات للحجاج.