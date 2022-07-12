بعد نجاح الخطط الصحية.. كوادر "الصحة" في "منى الطوارئ": سعادتنا لا توصف.. الجهود تكللت بالنجاح بفضل الله ثم دعم القيادة

ويشاركه بالحديث الصيدلي همام بن عبدالإله ولي، الذي يشارك لأول مرة في موسم الحج، قائلاً: "كانت أمنيتي دائمًا أن أكون من ضمن الكوكبة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، والحمد لله تحقق لي هذا الشرف، وبإذن الله تعالى لن نتوقف عن العمل خدمة لقيادتنا، ورغبة في كسب الأجر".