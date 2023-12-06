"حكايات نرويها".. "هيئة الفنون البصرية" تفتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة المملكة الفوتوغرافية

وقالت دينا أمين، الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية "يسرنا تنظيم النسخة الثانية من جائزة المملكة الفوتوغرافية، وهو حدث فريد ومميز يبحث عن القصص المرئية التي تأخذنا إلى التفاصيل اليومية لحياة الأشخاص في المملكة فلكل صورة قصة ترويها، ولكن على عكس الصورة الواحدة يمكن للقصص السردية أن تعرفنا أكثر على الشخصيات وطبيعة حياتها واهتماماتها وأفكارها.