ولي عهد البحرين يستقبل "فيصل بن فرحان" ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك، أقام ولي عهد البحرين مأدبة غداء؛ تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.