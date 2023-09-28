ولي عهد البحرين يستقبل "فيصل بن فرحان" ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة.