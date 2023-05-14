بنات وبنين وطفولة مبكرة.. تأهيل وترميم 128 مشروعاً مدرسياً بالرياض

وتشمل مشاريع الترميم والصيانة، ترميم الملاعب العشبية وصيانتها من خلال 42 مشروعاً، و7 مشاريع لترميم واجهات المدارس وفق أحدث التصاميم، و7 مبانٍ للطفولة المبكرة، وإنشاء 8 صالات رياضية، و34 مشروعاً لتأهيل فصول رياض الأطفال، إلى جانب 9 مشاريع لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية، و16 مشروعاً لترميم دورات المياه، و5 مشاريع لترميم أسوار المدارس.