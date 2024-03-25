تدشين برنامجَي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في زامبيا

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامجَي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية زامبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وذلك في العاصمة لوساكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن سعد القحطاني؛ وعدد من السفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية، والملحق الديني بسفارة المملكة بجمهورية جنوب إفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.