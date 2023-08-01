14.6 مليون يمني يستفيدون من برنامج "إعمار اليمن" خلال 5 سنوات

الجدير بالذكر أن البرنامج استهدف 7 قطاعات تنموية، هي (الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية). كما اتخذ البرنامج أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ المشاريع بجودة عالية ومختلفة ومتميزة.