14.6 مليون يمني يستفيدون من برنامج "إعمار اليمن" خلال 5 سنوات

عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ عام 2018م على تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تستهدف قطاعات حيوية وأساسية، تشمل التنمية الإنسانية والصحية، والبنية التحتية، والطاقة والمياه، وذلك داخل 14 محافظة يمنية.
وتأسس البرنامج السعودي لتنمية اليمن بناء على أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2018، وعُمل به بموجب اتفاقية تنموية شاملة بين حكومتَي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة.
واستفاد أكثر من 14.6 مليون مواطن من برنامج المملكة العربية السعودية لدعم وتنمية وإعمار دولة اليمن؛ إذ تمثلت أهداف البرنامج في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية.
وشمل البرنامج تنمية سبعة قطاعات مختلفة داخل أربع عشرة محافظة يمنية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.08 مليار دولار، طوال الفترة من عام 2018م إلى نوفمبر عام 2022م؛ ليكون البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة تنموية تستهدف 7 قطاعات مختلفة داخل دولة اليمن الشقيقة.
ويعمل البرنامج مع شركاء متنوعين على المستويات كافة، المحلية واليمنية والإقليمية والدولية، ويشمل الجهات اليمنية الحكومية وغير الحكومية، مثل الوزارات والصناديق الخدمية والتنموية، والسلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى المنظمات والجهات والصناديق التنموية الإقليمية والدولية المختلفة.
ونفّذت المملكة العربية السعودية أكثر من 1108 مشروعات إنسانية وتنموية في مختلف أنحاء دولة اليمن، وفقًا لإحصائيات منصة المساعدات السعودية.
وتم رفع قدرة المشروعات الحكومية اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية من خلال الدعم المادي بمبلغ مالي قدره 4.25 مليار دولار؛ من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق.
الجدير بالذكر أن البرنامج استهدف 7 قطاعات تنموية، هي (الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية). كما اتخذ البرنامج أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ المشاريع بجودة عالية ومختلفة ومتميزة.