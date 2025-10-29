" أبو طالب": من دافوس الصحراء إلى عاصمة الحلول العالمية.. السعودية "مملكة الفرص"

ويشير أبوطالب إلى أن العالم اليوم يعيش تشابكاً بين السياسة والاقتصاد والتقنية والبيئة، ما يجعل الاستثمار قضية إنسانية وتنموية شاملة، تتطلب "نمطاً جديداً من التفكير في وضع الخطط ومواكبة المتغيرات". لذا، يجمع المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً عبر 250 جلسة حوارية، تضم رؤساء دول وحكومات وعمالقة المال والاقتصاد من مختلف القارات.