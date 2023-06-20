iot squared طوّرت منظومة رائدة لقطاع إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط

هذا ويعد التعاون مع اللاعبين العالميين في مجال انترنت الأشياء عنصرا رئيسياً في استراتيجية iot squared للمضي قدماً في تطوير بيئة عمل القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وقد عقدت الشركة أكثر من 120 شراكة نوعية مع قادة الصناعة لدعم استراتيجيتها الإقليمية للأعمال. كما وحّدت جهودها مع شركة "هواوي" لتسريع حلول التحول الرقمي للمدن الذكية وقطاع التصنيع، والتحول الصناعي، إلى جانب الشراكة مع شركة "هيتاشي" في الأبحاث والتطوير في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، وإنترنت الاشياء، والتعاون مع شركتي "روكويل أوتوميشن" و"شنايدر إلكتريك"؛ لتعزيز تقدم الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الشراكة مع شركة "سوفتوير أيه جي" لتسهيل التكامل التقني السلس. ويهدف التعاون المشترك مع كافة الجهات التي عقدتها الشركة إلى إحداث ثورة حقيقية ضمن مختلف القطاعات والمساهمة في تجسيد رؤيتها على أرض الواقع.