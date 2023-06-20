iot squared طوّرت منظومة رائدة لقطاع إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط

iot squared كيان مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومجموعة stc، لتقديم حلول انترنت الأشياء للمدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية.
عقدت أكثر من 120 شراكة نوعية مع قادة صناعة أنترنت الأشياء لدعم استراتيجيتها الإقليمية للأعمال
تهدف الاستراتيجية الجريئة للشركة إلى "إطلاق القيمة الكامنة لترابط الأشياء" عبر تقديم حزمة حلول متقدمة إلى الحكومات والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.
التفوق في أمن المعلومات وارتفاع مستوى ثقة العملاء يقود iot squared للحصول على شهادة ISO
نجحت iot squared ،الشركة التي تأسست في عام 2022 كشراكه بين مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة في بناء منظومة نموذجية لقطاع انترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط، وساهمت الشركة خلال هذا العام في تقديم الدعم والمساندة للعديد من القطاعات الحكومية والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تسريع تبني أفضل الحلول الذكية ضمن قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب المدن الذكية على نطاق أكثر اتساعاً من ذي قبل.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة iot squared، الأستاذ عثمان الدهش: “إن سوق أنترنت الأشياء ينمو بشكل متسارع مدفوعاً بالتحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات اللوجستية والثورة الصناعية الرابعة، ليصل إلى 10.8 مليارات ريال بحلول عام 2025 بحسب التوقعات، مما يؤكد على أهمية دور iot squared في توفير الحلول الملائمة لمواكبة هذا النمو المتسارع، خاصة في ظل الدعم الغير محدود من قبل القيادة الرشيدة لتحقيق التنوع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف:" تواكب iot squared الطموح الكبير الذي تسعى له المملكة لقيادة منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول الرقمي، كما تساهم في رفع سقف الطموح لجعل الاقتصاد القائم على المعرفة حقيقة ملموسة، كما أن استراتيجيتنا “bold”مصممة لتمكين طموحاتنا في النمو الإقليمي والوصول لأهدافنا في خلق قيمة مضافة للسوق كجهة تعنى بالعميل وتقدم منتجات وخدمات متنوعة".
وعملت iot squared على تقديم حزمة من الحلول المتقدمة لإنترنت الأشياء من خلال 3 مسارات رئيسية تشمل كلاً من المدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية. كما دعمت مختلف قطاعات الأعمال لتبني تقنيات إنترنت الأشياء، ويشمل ذلك تطوير نماذج اعمال مبتكره والقدرات التحليلية من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية للعمليات الصناعية من خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، وهو ما ساهم في توقيع عدد من العقود، كما عزز تمكين الشركات الصناعية من رقمنة العمليات وتحويل نماذج الأعمال وتحسين الاداء ورفع الإنتاجية مع تقليل الهدر. ووفقاً لبيانات جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة، فإن إنترنت الأشياء يزيد الإنتاجية الاقتصادية بما يعادل 0.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
هذا ويعد التعاون مع اللاعبين العالميين في مجال انترنت الأشياء عنصرا رئيسياً في استراتيجية iot squared للمضي قدماً في تطوير بيئة عمل القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وقد عقدت الشركة أكثر من 120 شراكة نوعية مع قادة الصناعة لدعم استراتيجيتها الإقليمية للأعمال. كما وحّدت جهودها مع شركة "هواوي" لتسريع حلول التحول الرقمي للمدن الذكية وقطاع التصنيع، والتحول الصناعي، إلى جانب الشراكة مع شركة "هيتاشي" في الأبحاث والتطوير في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، وإنترنت الاشياء، والتعاون مع شركتي "روكويل أوتوميشن" و"شنايدر إلكتريك"؛ لتعزيز تقدم الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الشراكة مع شركة "سوفتوير أيه جي" لتسهيل التكامل التقني السلس. ويهدف التعاون المشترك مع كافة الجهات التي عقدتها الشركة إلى إحداث ثورة حقيقية ضمن مختلف القطاعات والمساهمة في تجسيد رؤيتها على أرض الواقع.
وتماشياً مع أهدافها، فقد شاركت iot squared بفعالية في مختلف فعاليات إنترنت الأشياء عبر استعراض خبراتها وحلولها الرقمية المتقدمة. حيث عرضت الشركة تقنياتها المتقدمة لإنترنت الأشياء خلال "القمة العالمية للذكاء الصناعي 2022" والتي تهدف إلى تعزيز تطوير المدن والمجتمعات الذكية. كما شاركت في مؤتمر "ليب 2023" مع التركيز على المدن الذكية والخدمات اللوجستية والحلول الصناعية، حيث سلطت الأضواء على قائمة خدماتها ومنتجاتها المبتكرة. كما شاركت في مؤتمر "التصنيع الذكي"، بوصفها ممكّناً رقمياً مع التركيز على الالتزام بتحفيز التحول الرقمي في قطاع الصناعة.
وحققت iot squared خلال هذا العام عدد من المنجزات حيث طورت بنيه تحتية رقميه لتطوير منتجاتها من خلال تطوير منصة انترنت الأشياء تتسم بكونها آمنه، قابله التوسع، ومرنه. أما فيما يتعلق بالقوى العاملة وبيئة العمل فقد بلغ عدد الموظفين ما يزيد عن 100 موظف هيأت لهم الشركة بيئة عمل نموذجية وهو مكنها من تحقيق شهادة Great Place to Work ، كما حصلت على شهادة ISO 27001 وهو ما يؤكد على الإمكانيات المتطورة التي تتمتع بها iot squared في مجال أمن المعلومات ويعزز من مكانتها كشريك موثوق لعملائها بمختلف أشكالهم .
تجدر الإشارة إلى أن iot squared هي أحد الشركات التابعة لمجموعة stc والتي تعكس البيئة التقنية المتكاملة لمنظومة الأعمال في المجموعة وتساهم بدورها في الدفع نحو التحول الرقمي في المملكة والمنطقة من خلال تزويد العملاء بحلول إنترنت الأشياء بمعايير عالمية مع تسهيل الوصول إليها بهدف إثراء وتعزيز تجربة العميل، إلى جانب تمكين النمو المستدام لقطاع الأعمال من خلال إطلاق نماذج أعمال ذات حلول مبتكرة قادرة على خلق قيمة طويلة الأمد.