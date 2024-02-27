5 فوائد للتسوّق المبكّر لمستلزمات العيد من المتاجر الإلكترونية.. "التجارة" توضح

أكّدت وزارة التجارة، أن التسوّق المبكّر في التجارة الإلكترونية يُجنّب الفرد ازدحام لحظات الشراء الأخيرة، مشيرة إلى 5 فوائد إجمالاً.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن التسوّق المبكّر لمستلزمات العيد من المتاجر الإلكترونية يمكّن من الاستفادة من تخفيضات المتاجر، ويسهم في تنويع خيارات التوصيل المقدَّمة.
وتحت وسم #قرب_العيد، أكّدت "التجارة" أن التسوّق المبكّر لمستلزمات العيد من المتاجر الإلكترونية يعمل على تفادي ازدحام لحظات الشراء الأخيرة، ويضمن وصول المنتجات في الوقت المحدد.
وأوضحت أن التسوّق المبكّر لمستلزمات العيد من المتاجر الإلكترونية يعزّز الاستفادة من خدمات "الإرجاع والاستبدال وإلغاء الطلب" وغيرها.
وكانت قد دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل، المتسوّقين في التجارة الإلكترونية، إلى التسوّق المبكّر لمستلزمات عيد الفطر المبارك؛ لتفادي ازدحام لحظات التسوّق الأخيرة (ولاسيما في مواسم رمضان والأعياد)، والاستفادة من حقوقهم في: "الإرجاع والاستبدال وإلغاء الطلب" وغيرها، والحصول على أفضل الخدمات المقدمة من المتاجر وشركات البريد ونقل الطرود.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الطلب المبكّر مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتسوّقين ويحقّق رضاهم، تزامناً مع ارتفاع الطلبات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن التسوّق المبكّر يضمن الحصول على المنتجات في المواعيد المحدّدة، ويسهم في زيادة رضا العملاء، وتوفير خيارات توصيل متنوّعة، بما يعزّز العلاقة مع شركات التوصيل وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود شكوى ضد شركات التوصيل، على المستفيد أولاً رفع شكوى للشركة المعنية، وإذا لم يتلقَ أيَّ تجاوب خلال 5 - 7 أيام عمل، يحق له تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل عبر مركز الاتصال الموحد (19929)، أو البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة 19929@tga.gov.sa أو حساب (بوابة نقل) عبر منصة X، مؤكدةً التزامها بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها.
من جانبها، أعلنت وزارة التجارة، في وقتٍ سابقٍ، بدء تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتباراً من 10 شعبان 1445هـ، تحفيزاً للتسوّق المبكّر وتخفيفاً لازدحام لحظات الشراء الأخيرة.