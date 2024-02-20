"المراعي" تعرض تجربتها لتعزيز دورها المتنامي بتحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

عرضت شركة المراعي تشكيلة متنوعة من منتجاتها في قطاع الأغذية والمشروبات بجناحها التي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم الذي افتتحت أعماله اليوم الإثنين، ويُختتم في 23 فبراير 2024 لاستكشاف آفاق مستقبل القطاع بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة.