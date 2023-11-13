الرئيس السنغالي يزور رابطة العالم الإسلامي ويتسلّم مجسم أيقونة "وثيقة مكة"

وفي ختام الزيارة، سلّم الدكتور "العيسى" الرئيس السنغالي "مجسَّم أيقونة وثيقة مكة المكرمة"، من درجة كبار القادة، باسم الهيئة العليا لعلماء وثيقة مكة المكرمة، لقاء جهود فخامته في خدمة العمل الإسلامي، وفق مقاصد الوثيقة وغاياتها، مستلهمة شعار النخلة تذكيرًا بـ"الكلمة الطيبة" التي اشتملت عليها مواد الوثيقة، ونوَّه بها القرآن الكريم.