أدى الحج عن ابنه الشهيد.. "الشمري" يستذكر قصة استشهاد نجله مدافعًا عن الوطن

استذكر الحاج عبدالمحسن بن عبدالعزيز الشمري من مدينة حائل قصة شهادة "ابنه عبدالعزيز" في الحد الجنوبي خلال مشاركته مع زملائه في الذود عن حدود بلادنا الحبيبة ومقدسات المسلمين، رافعًا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على استضافته للحج تكريمًا لما قام به ابنه الشهيد من دور بطولي في خدمة الدين والوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال استضافته للحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقال المواطن عبدالمحسن الشمري: زلدي "عبدالعزيز" استُشهد في الحد الجنوبي وهو يدافع عن الدين والوطن، ويحمي مقدسات المسلمين.
وقال "الشمري": "حكومتنا الرشيدة أتاحت لنا فرصة أداء الحج؛ فنويت الحج نيابة عن ابني الشهيد –الله يرحمه-". رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – على استضافته للحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حُسن التنظيم والاستقبال والحفاوة، سائلاً الله أن يحفظ مملكتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه.