أدى الحج عن ابنه الشهيد.. "الشمري" يستذكر قصة استشهاد نجله مدافعًا عن الوطن

استذكر الحاج عبدالمحسن بن عبدالعزيز الشمري من مدينة حائل قصة شهادة "ابنه عبدالعزيز" في الحد الجنوبي خلال مشاركته مع زملائه في الذود عن حدود بلادنا الحبيبة ومقدسات المسلمين، رافعًا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على استضافته للحج تكريمًا لما قام به ابنه الشهيد من دور بطولي في خدمة الدين والوطن والمواطن.