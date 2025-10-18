المملكة تتصدر عالميًا في التعليم المفتوح بفوز منصة OERx بجائزة التميّز لعام 2025

حققت المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة (OERx) التابعة لـالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، جائزة التميّز في التعليم المفتوح لعام 2025 من منظمة التعليم المفتوح العالمية (Open Education Global)، ضمن فئة الابتكار في الموارد التعليمية المفتوحة، إحدى أبرز الجوائز الدولية في نشر المعرفة وتمكين التعليم.
ويُعد هذا الإنجاز ترجمةً للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظهما الله-، كما يأتي امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز الابتكار وتمكين الوصول إلى مصادر تعليمية نوعية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا.
ويعكس هذا التتويج مكانة المملكة الريادية في التعليم الإلكتروني والمفتوح، إلى جانب دول كبرى حصلت على جوائز مشابهة، مثل الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وألمانيا والمكسيك.
ويعزز فوز منصة OERx الدور المحوري للمملكة في دعم التميز التعليمي وتوسيع الإتاحة التعليمية عالميًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي يُركز على الإنسان وتنمية المهارات المستقبلية.