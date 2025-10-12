مزاد أراضي الذهب يطرح فرصاً عقارية كبرى بمساحة تتجاوز9 ملايين متر مربع

تُعلن شركة دار القياس للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد " أراضي الذهب " العلني الهجين وذلك يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025م الموافق 6 جمادى الأولى 1447هـ حضورياً في تمام الساعة: 04:30 مساءً- في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الدمام/ وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات.
يعرض المزاد أرضان خام بمساحات استثنائية تتجاوز 9,300,000 متر مربع تقعان غرب مدينة الدمام، ضمن نطاق التنمية وخارج النطاق العمراني، في موقع استراتيجي بمحافظة البيضاء، يتصل مباشرة بالمحاور الرئيسة للمنطقة الشرقية، وعلى مقربة من طريق الملك فهد وطريق أبو حدرية ومطار الملك فهد الدولي.
يشكّل الموقع العقاري محوراً استراتيجياً في خارطة الاستثمار في المنطقة، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأصول العقارية في المنطقة الشرقية، إذ يعتبر موقع العقارات رابط لوجستي بقربة من المطار والموانئ والدول المجاورة، ويهيئ بيئة مواتية لاحتضان المشروعات الكبرى والمخططات النوعية، مما يجعلة فرصة استثنائية للمطورين والمستثمرين.
يُعد المزاد من أبرز الفرص الاستثمارية لهذا العام كما ترحب شركة دار القياس للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0538666516 – 0580783660
info@daralqias.com