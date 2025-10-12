مزاد أراضي الذهب يطرح فرصاً عقارية كبرى بمساحة تتجاوز9 ملايين متر مربع

يعرض المزاد أرضان خام بمساحات استثنائية تتجاوز 9,300,000 متر مربع تقعان غرب مدينة الدمام، ضمن نطاق التنمية وخارج النطاق العمراني، في موقع استراتيجي بمحافظة البيضاء، يتصل مباشرة بالمحاور الرئيسة للمنطقة الشرقية، وعلى مقربة من طريق الملك فهد وطريق أبو حدرية ومطار الملك فهد الدولي.