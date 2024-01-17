"شؤون الأسرة" و"الأمان الأسري الوطني" يوقّعان مذكرةَ تفاهم

ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمبدأ التعاون بين الجهات ذات الأهداف المشتركة؛ حيث إن مجلسَ شؤون الأسرة معنيٌّ بتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة.