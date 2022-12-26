رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي رؤساء شركات المنتجات الطبية ويشكرهم على جهودهم فترة "الجائحة"

وأكّد الدكتور الجضعي؛ حرص "الهيئة" على التواصل مع شركات الأجهزة والمنتجات الطبية والقطاع الخاص عموماً بهدف تعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة، ودعم الاستثمار وأخذ المرئيات والاقتراحات فيما يخص خطط "الهيئة" المستقبلية وإستراتيجيتها الرابعة، التي تتركز على ثلاثة محاور: سلامة المنتجات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وتميز التشغيل باستخدام التقنيات والابتكار والتصنيع، كما قدّم شكره على جهودهم في توفير الأجهزة والمنتجات الطبية خلال فترة الجائحة.