بعد انتهاء مهلة الـ36 شهرًا.. مستفيدو "أنوار جازان" يناشدون وزير الإسكان التدخل

وتابعوا: كانت مدة العمل في المشروع -بحسب المعلن- عامًا وستة أشهر (540 يومًا) منذ بدء تاريخ الاستلام، غير أنه تعثر بعد دخول جائحة كورونا وتوقَّف، ثم عاد مجددًا بعد أن عادت الأمور لوضعها الطبيعي، وهو أمر خارج عن الإرادة.