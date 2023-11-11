بعد انتهاء مهلة الـ36 شهرًا.. مستفيدو "أنوار جازان" يناشدون وزير الإسكان التدخل

ناشد عدد من مستفيدي مخطط الأنوار بـ"أبو عريش" بمنطقة جازان، الذي كان يطلق عليه سابقًا "خبت الجنية"، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل النظر في وضعهم بعد انتهاء مهلة الـ36 شهرًا المشروطة لإكمال مراحل البناء؛ ما تسبب في وقف الدفعات، حسبما ذكروا.
وأشاروا إلى أن ظروفًا وعوائق عدة وقفت أمام بعضهم، منها تأخُّر تطوير المخطط في بادئ الأمر، بجانب دخول جائحة كورونا، وغيرها من الظروف.
و أوضحوا أن بعضهم أنجز أجزاء كبيرة من البناء، وتبقت بعض الدفعات لدى الجهات التمويلية، ستُكمل وحداتهم في حال تم صرفها، لكنها أوقفتها لانتهاء المدة المحددة المتمثلة في ثلاثة أعوام (36 شهرًا).
وتابعوا: كانت مدة العمل في المشروع -بحسب المعلن- عامًا وستة أشهر (540 يومًا) منذ بدء تاريخ الاستلام، غير أنه تعثر بعد دخول جائحة كورونا وتوقَّف، ثم عاد مجددًا بعد أن عادت الأمور لوضعها الطبيعي، وهو أمر خارج عن الإرادة.
وقالوا: أملنا في الله، ثم في وزير الشؤون البلدية والقروية، للنظر في وضعنا، وذلك بتشكيل لجنة للشخوص بالموقع، والوقوف على مراحل البناء ونِسَب الإنجاز والمتبقي؛ لحل هذا الملف، وذلك بتمديد المدة لفترة محددة.
وكان مخطط الأنوار قد تم إعلانه والحجز به عن طريق منصة سكني يوم 17 فبراير 2020، وتم عرض 4000 قطعة تقريبًا، تم توزيعها على المواطنين.
وأكدت وزارة الإسكان في وقت سابق أن استمرارية الدعم السكني متعلقة بتوفير المستفيد شهادة إتمام البناء لمنتج "البناء الذاتي"، التي تثبت إكمال البناء، والاستفادة منه، بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة للبناء بثلاثة أعوام، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
كما أعلن الصندوق العقاري قبل أيام تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).
وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية، ورفع نِسَب المقدَّم إلى نحو 25%.