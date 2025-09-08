"مدينة الغذاء" إحدى مشاريع أمانة المدينة المنورة الكبرى لتحسين جودة الحياة

في الوقت الذي تشهد فيه المدينة المنورة مشاريع تنموية وتطويرية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تبرز "مدينة الغذاء" كأحد أبرز هذه المشاريع، والتي أنشأتها أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة مليون متر مربع، لتضم عدة مسارات تجارية تصب جميعها في قطاع النفع العام.
وتُعد مدينة الغذاء في المدينة المنورة أكبر مدينة للنفع العام، حيث تضم سوق الخضار والفواكه، وسوق اللحوم والدواجن، وسوق التمور، بالإضافة إلى ساحات للمزادات والفعاليات، وحدائق عامة، وسوق تجاري، ومستودعات مبردة وأخرى جافة.
وتأتي مدينة الغذاء ضمن المشاريع التنموية والتطويرية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في منطقة المدينة المنورة، وإبرازها كوجهة جذب عالمية، لما تتميز به من مكانة ومقصد للزائرين.
وقد شملت هذه المشاريع مختلف القطاعات التعليمية، والسكنية، والصحية، والترفيهية، والسياحية، والاستثمارية.