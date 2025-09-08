"مدينة الغذاء" إحدى مشاريع أمانة المدينة المنورة الكبرى لتحسين جودة الحياة

في الوقت الذي تشهد فيه المدينة المنورة مشاريع تنموية وتطويرية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تبرز "مدينة الغذاء" كأحد أبرز هذه المشاريع، والتي أنشأتها أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة مليون متر مربع، لتضم عدة مسارات تجارية تصب جميعها في قطاع النفع العام.