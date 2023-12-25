"ما فيك إلا العافية".. تنتهي بإلزام طبيب بدفع دية القتل الخطأ لورثة مريض تُوفِّي دون تنويمه!

صرَّح بذلك إلى "سبق" المحامي والمستشار القانوني خالد مثنى "وكيل الورثة" قائلاً: "تجدر الإشارة هنا إلى أن الخطأ الموجب للضمان (التعويض) ينقسم إلى قسمين: التعدي والتفريط، والتعدي الخطأ الناتج من فعل ما لا يجوز فعله، ويسمى الخطأ الإيجابي. والتفريط هو الخطأ بترك ما يجب فعله (الخطأ السلبي). والطبيب في هذه الحالة فرط في علاج المريض، وسمح له بالخروج رغم حاجته إلى العلاج، وهذا التفريط من الطبيب يجعله في موضع الضامن؛ إذ اجتمع الخطأ (التفريط) والضرر (وفاة الرجل) والرابطة السببية بينها (وفاة الرجل بسبب التفريط)؛ ما يعني أن الطبيب يتحمل مسؤولية موته".