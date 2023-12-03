"السديس" يدشن الحزمة الأولى للخِدمات التقنية السحابية برئاسة الشؤون الدينية في مكة

ودشن رئيس الشؤون الدينية عدداً من البرامج التقنية؛ العضيدة لأعمال رئاسة الشؤون الدينية، وتتضمن البرامج البريد الإلكتروني للمراسلات البريدية بين منسوبي الرئاسة والجهات الخارجية، والتعاميم، والتعريف بخِدمات الرئاسة، ورؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، علاوة عن خدمة الاجتماعات المرئية، وإنجاز المهام والأعمال، وملفات المشاركة، ومساحة التخزين على السحابة؛ لحفظ ومشاركة الملفات عبر الروابط. وشرعت رئاسة الشؤون الدينية وفق إستراتيجيتها المستقبلية؛ في تفعيل خطط التحول الرقمي؛ استعداداً لمرحلة الإفادة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالمياً، وخدمة قاصديهما دينياً.