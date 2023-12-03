"السديس" يدشن الحزمة الأولى للخِدمات التقنية السحابية برئاسة الشؤون الدينية في مكة

بعد حِراك ديني إثرائي مكثف، بوكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ تمخَّض عنه مخرجات تعزيزية لرسالة المسجد النبوي الدينية؛ عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ انطلاقتها التقنية المواكبة للتحول الرقمي؛ وفق الرؤية المباركة 2030، من خلال تدشين الحزمة الأولى من الخِدمات التقنية السحابية.
وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال تدشينه الحزمة الأولى للخِدمات التقنية السحابية، في مكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة اليوم، إن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تكامل منظومة الخِدمات الرقمية للرئاسة، وفق الإستراتيجيات المستقبلية، وإن عجلة التحول الرقمي برئاسة الشؤون الدينية تسير بوتيرة متسارعة، وفق الخطط الممنهجة المدروسة؛ المرتكزة على أحدث الدراسات والمواصفات الرقمية العالمية الحديثة.
وأكد أن التحسين والتطوير التقني والرقمي في منظومة الخِدمات الدينية؛ غاية في الأهمية؛ للوصول برسالة الحرمين الشريفين الدينية مبلغ الآفاق، ولخدمة القاصدين دينياً، لا سيما ونحن اليوم في عالم السرعة، والتقنية، وتسارع المعلومات.
ودشن رئيس الشؤون الدينية عدداً من البرامج التقنية؛ العضيدة لأعمال رئاسة الشؤون الدينية، وتتضمن البرامج البريد الإلكتروني للمراسلات البريدية بين منسوبي الرئاسة والجهات الخارجية، والتعاميم، والتعريف بخِدمات الرئاسة، ورؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، علاوة عن خدمة الاجتماعات المرئية، وإنجاز المهام والأعمال، وملفات المشاركة، ومساحة التخزين على السحابة؛ لحفظ ومشاركة الملفات عبر الروابط. وشرعت رئاسة الشؤون الدينية وفق إستراتيجيتها المستقبلية؛ في تفعيل خطط التحول الرقمي؛ استعداداً لمرحلة الإفادة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالمياً، وخدمة قاصديهما دينياً.