ما هي الأسباب التي قد تجعل من خبرات البناء السعودية أهمّ صادراتها المستقبلية

وتحظى الاستثمارات والمشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية بأهمية كبيرة نظراً لدورها الكبير في تعزيز مكانة المملكة عالميًا واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق. وفي هذا الصدد، أشار السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أليك، إلى جانب هام غالباً ما يُغفل عنه، وهو الفوائد المستقبلية طويلة الأمد التي تقدمها هذه المشاريع للقوى العاملة السعودية. وقد استثمرت أليك، الشركة الإقليمية الرائدة في قطاع الإنشاءات، على مدار العامين الماضيين بكثافة في إنشاء المكاتب والمستودعات ومرافق الإنتاج في مختلف أنحاء المملكة. كما تعمل الشركة على تطوير بعض المشاريع المرموقة بالتعاون مع شركات محلية مثل الشركة السعودية للتعمير وشركة السيف، بما في ذلك مشاريع بوابة الدرعية، والمنتزه الترفيهي المائي، ومضمار السرعة في القدية.