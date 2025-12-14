مختبرات مستشفيي الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي وصحة المرأة يحصلان على اعتماد CAP الأمريكي

ونال المستشفيين هذا الاعتماد الرفيع، بعد اجتيازهما لعملية تقييم دقيقة ومتكاملة من خبراء الجمعية لمختبراتها، وانتهت إلى تتويجهما بالاعتماد، بعد ما لمسوه من مستوى تقني وفني متطور، والتزام جاد بمعايير الجودة العالمية. حيث شملت إجراءات الاعتماد فحص جميع الإجراءات المعمول بها في المختبرات وبنوك الدم، والتدقيق في مؤهلات العاملين علاوة على فحص رقابة الجودة للعمليات من خلال "3000" معيار قياسي للاعتماد، وبرنامج سجل السلامة، كما شمل التقييم أيضاً إدارة المختبر بوجه عام، بالإضافة إلى إرسال عينات ليتم تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإرسالها مرة أخرى، ليتم تقييم نتائج اختبارات العينة والتأكد من تطابق سياسات الجمعية، مع ما يتم تطبيقه في مختبرات المستشفيين.