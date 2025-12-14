مختبرات مستشفيي الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي وصحة المرأة يحصلان على اعتماد CAP الأمريكي

حاز مستشفيي الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، وصحة المرأة بالتخصصي، على ثقة لجنة تقييم الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP، حيث اجتاز قسمي المختبرات في المستشفيين التقييم الدوري لهذا الاعتماد، الذي يصدر عن الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP، التي تعد أهم مرجع طبي وأعلى معيار عالمي في مجال المختبرات بمختلف أنحاء العالم.
ونال المستشفيين هذا الاعتماد الرفيع، بعد اجتيازهما لعملية تقييم دقيقة ومتكاملة من خبراء الجمعية لمختبراتها، وانتهت إلى تتويجهما بالاعتماد، بعد ما لمسوه من مستوى تقني وفني متطور، والتزام جاد بمعايير الجودة العالمية. حيث شملت إجراءات الاعتماد فحص جميع الإجراءات المعمول بها في المختبرات وبنوك الدم، والتدقيق في مؤهلات العاملين علاوة على فحص رقابة الجودة للعمليات من خلال "3000" معيار قياسي للاعتماد، وبرنامج سجل السلامة، كما شمل التقييم أيضاً إدارة المختبر بوجه عام، بالإضافة إلى إرسال عينات ليتم تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإرسالها مرة أخرى، ليتم تقييم نتائج اختبارات العينة والتأكد من تطابق سياسات الجمعية، مع ما يتم تطبيقه في مختبرات المستشفيين.
وقال د. محمد السعدان مدير قسم المختبر بمستشفى التخصصي، أن هذا النجاح يعكس الكفاءة والمهنية العالية التي تحظى بها الكوادر الطبية العاملة بالمختبرات، وتطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، وذلك من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد في إنجاز تلك الفحوصات في أقل وقت، وبأعلى دقة وجودة ممكنة، وهو ما يسهم في توفير رعاية تشخيصية دقيقة وعلاجية عالية المستوى لمراجعيها.
من جانبه أبدى د. عبدالمجيد العبداللطيف مدير قسم المختبر بمستشفى صحة المرأة اعتزازه بهذا النجاح، وأكد أنه حافز للمضي قدماً في الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية في كافة الخدمات المقدمة للمراجعين، والعمل على التحسين والتطوير المستمر، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية واستقطاب أفضل الكفاءات.
الجدير بالذكر أن الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض CAP، تُعد أهم مرجع طبي وأعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم في مختلف أنحاء العالم، كما أن برنامج تقييم الجمعية مصمم بشكل صارم لضمان توافر أعلى معايير الجودة في المختبرات المعتمدة.