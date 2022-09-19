مواطنون: بلدية الموسم أقفلت "فتحات دوران" وتركت فتحات خطيرة على الطريق العام!

أبدى عدد من أهالي مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال تذمرهم بسبب إغلاق فتحة الدوران (يوتيرن) في عدة طرق رئيسية وفرعية بالمركز، وترك بعض الفتحات التي على الطريق السريع الأكثر خطورة للمارة ما يتسبب بحوادث لا سمح الله.
وقال عدد من الأهالي لـ"سبق": "قامت البلدية بوضع صبات على عدة مواقع في طريق الملك عبدالله وطريق زمزم بدون أي أسباب تُذكر، حيث إن إغلاقها ليس حلا، بل أدى إلى طول المسافة وكثرة عكس السير، مع العلم أن الشوارع ليس بها أي كثافة عالية أو ازدحام".
وأشاروا إلى أنه كان من الأفضل وضع حلول أخرى كوضع هلالات في الجزيرة الوسطية، مثل ما قامت به أمانة جازان وبلدية أحد المسارحة وصامطة.
وأفادوا بأنهم راجعوا البلدية، والتي قالت لهم إنها وضعت الصبات الخرسانية وفق لجنة مُشكّلة من المرور ومحافظة الطوال.
من جهتهم، ناشد الأهالي إمارة المنطقة بالتوجيه بمعالجة إغلاق بعض "اليوتيرن" بالمركز، وعمل هلالات بدل إغلاقها، ووضع صبات خرسانية.