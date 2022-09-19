مواطنون: بلدية الموسم أقفلت "فتحات دوران" وتركت فتحات خطيرة على الطريق العام!

وقال عدد من الأهالي لـ"سبق": "قامت البلدية بوضع صبات على عدة مواقع في طريق الملك عبدالله وطريق زمزم بدون أي أسباب تُذكر، حيث إن إغلاقها ليس حلا، بل أدى إلى طول المسافة وكثرة عكس السير، مع العلم أن الشوارع ليس بها أي كثافة عالية أو ازدحام".