عدّها استفزازًا صارخًا.. "السديس" يندد بالمجزرة الإسرائيلية ضد مستشفى المعمداني في غزة

وأضاف: استهداف المدنيين العزَّل في الأراضي الفلسطينية؛ لا تقرِّه الشرائع السماوية، التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، ولا يتفق مع الأخلاقيات الإنسانية، الداعية إلى عمارة الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، ﴿والله لا يحب الفساد﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وتقويض للجهود الرامية للأمن والسلام، وطغيان لا يمر دون حساب وعقاب، ﴿وَلا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ..﴾ [إبراهيم: 42]".