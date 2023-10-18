عدّها استفزازًا صارخًا.. "السديس" يندد بالمجزرة الإسرائيلية ضد مستشفى المعمداني في غزة

ندد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بشدة بالمجزرة العدوانية الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.
وقال "السديس": القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكِّل انتهاكًا خطيرًا للقيم الدينية والمُثل الإنسانية، والأعراف الدولية، واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين.
وأضاف: استهداف المدنيين العزَّل في الأراضي الفلسطينية؛ لا تقرِّه الشرائع السماوية، التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، ولا يتفق مع الأخلاقيات الإنسانية، الداعية إلى عمارة الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، ﴿والله لا يحب الفساد﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وتقويض للجهود الرامية للأمن والسلام، وطغيان لا يمر دون حساب وعقاب، ﴿وَلا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ..﴾ [إبراهيم: 42]".
وثمَّن "السديس" الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث؛ من أجل وقف التصعيد والجرائم العدوانية، ورفع الحصار عن غزة، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات، وتحقيق الأمن والسلام؛ بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويكفل توفير الحياة الكريمة، سائلًا الله العلي العظيم، أن يكشف هذه الغُمّة، ويرفعها عن الأمة، وأن يرحم قتلى إخواننا الفلسطينيين ويتقبلهم شهداء، ويشفي جرحاهم، ويحقن دماءهم، ويكبت عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.