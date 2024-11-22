"تحكم" و "فيترونيك" الألمانية توقعان اتفاقية لإنشاء مصنع لتوطين صناعة كاميرات CCTV مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" عن توقيع اتفاقية مع شركة "فيترونيك" الألمانية، لإنشاء مصنع محلي لتصنيع كاميرات CCTV مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي ستساهم في تعزيز السلامة العامة وتوفير حلول ذكية ومبتكرة لدعم المدن الذكية.تشمل الاتفاقية إنشاء خط تجميع محلي لتصنيع كاميرات CCTV مزوده بتقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل تحكم محليًا وتعزيز الابتكار ودعم الأبحاث التقنية.وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود "تحكم" في توطين المنتجات التقنية من خلال دعم الصناعات المحلية.