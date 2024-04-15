أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة ينتظمون بمدارس منطقة الرياض

انتظم اليوم أكثرُ من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية؛ استكمالًا للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر.