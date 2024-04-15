أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة ينتظمون بمدارس منطقة الرياض

انتظم اليوم أكثرُ من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية؛ استكمالًا للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر.
وبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم، في تطبيق التوقيت الصيفي؛ إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة 6:15 صباحًا؛ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا.
ويواكب ذلك حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار "لانضباطك.. أثر"، تركز في مجملها على الدور المشترك والمثمر بين المدرسة والأسرة في تشجيع وتحفيز الطلبة على الالتزام والانضباط الحضوري.