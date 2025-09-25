انطلاق مؤتمر أمراض الدم الرابع بمشاركة 40 طبيبا محليا ودوليا

وأشار الحربي إلى أن المؤتمر سيركز على تطورات أمراض الدم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية من هذه الأمراض ، إضافة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجال أمراض الدم ، من خلال طرح واستعراض الدراسات المتخصصة أمام الخبراء والباحثين والاستفادة من فرصة التواصل لتبادل الأفكار العلمية بهذا المجال ، بما يعزز الوعي المعرفي ويُسهم في الوقاية من انتشارها والحد من انتقالها بين الأجيال .