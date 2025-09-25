انطلاق مؤتمر أمراض الدم الرابع بمشاركة 40 طبيبا محليا ودوليا

ينطلق غدا الجمعة مؤتمر أمراض الدم الحميدة الرابع الذي ينظمه تجمع المدينة المنورة الصحي ممثلا في قسم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد ، ويستمر لمدة يومين بفندق "أوبروي المدينة" لتعزيز الابتكار العلاجي وإلقاء الضوء على أهم ما توصل إليه البحث العلمي بتشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة ، متضمنا 20 جلسة علمية وورشة عمل متخصصة يقدمها 40 طبيبا متحدثا ومنسقا من المختصين بالمملكة ودول الخليج والوطن العربي.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الأستاذ عبدالرحمن الحربي ، أهمية هذا المؤتمر كونه يبحث ويناقش أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم الحميدة، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي يقوم على صحة الفرد والمجتمع، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو نظام صحي شامل ومتكامل .
وأشار الحربي إلى أن المؤتمر سيركز على تطورات أمراض الدم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية من هذه الأمراض ، إضافة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجال أمراض الدم ، من خلال طرح واستعراض الدراسات المتخصصة أمام الخبراء والباحثين والاستفادة من فرصة التواصل لتبادل الأفكار العلمية بهذا المجال ، بما يعزز الوعي المعرفي ويُسهم في الوقاية من انتشارها والحد من انتقالها بين الأجيال .
وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة إنشراح برناوي رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ، بأن المؤتمر يبحث أحدث التطورات والتقنيات المبتكرة التي تسهم في تشخيص أمراض الدم وعلاجها بفاعلية أكبر ، مبينة أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن 12 ساعة علمية وبرنامجاً علمياً ثرياً يشمل 20 جلسة علمية وورش عمل ومحاضرات متعمقة يقدمها 40 طبيبا مختصا من الخليج والدول العربية .
وأضافت الدكتورة برناوي أن المؤتمر سيلقي الضوء على عدة موضوعات مهمة أبرزها أمراض الدم الأكثر شيوعا سواء الوراثية أو الحميدة مثل فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط ، بالإضافة إلى أسباب حدوث " خثرات الدم " ونزف الدم ، كما ستبحث الجلسات أمراض الدم المصاحبة للحوامل ، إضافة إلى مناقشة زراعة النخاع العير ذاتية ومدى استفادة مرضى أمراض الدم الحميدة منها .