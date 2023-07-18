"التخصصات الصحية" تُعزز دور الممارس الصحي في التصدي للمخدرات

ويستهدف البرنامج جميع أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين، تعزيزًا لأهمية دورهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات، وتزويدهم بالمعارف العلمية من خلال التعريف بالمخدرات وتعاطيها والإدمان عليها، وتأثيرات المواد المخدرة الشائع استخدامها، وكيفية التعامل مع المرضى ممن يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات وتحديد مصادر علاج الإدمان، إلى جانب تطبيق استراتيجيات الاتصال الفعالة عند مناقشة تعاطي المخدرات مع المرضى.