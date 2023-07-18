"التخصصات الصحية" تُعزز دور الممارس الصحي في التصدي للمخدرات

بهدف توعية وتثقيف الممارسين الصحيين بأضرار المخدرات والإدمان عليها، أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج "دور الممارس الصحي في التصدي للمخدرات"، عبر منصة التعليم الإلكتروني في بوابة الهيئة الإلكترونية.
ويستهدف البرنامج جميع أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين، تعزيزًا لأهمية دورهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات، وتزويدهم بالمعارف العلمية من خلال التعريف بالمخدرات وتعاطيها والإدمان عليها، وتأثيرات المواد المخدرة الشائع استخدامها، وكيفية التعامل مع المرضى ممن يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات وتحديد مصادر علاج الإدمان، إلى جانب تطبيق استراتيجيات الاتصال الفعالة عند مناقشة تعاطي المخدرات مع المرضى.
يُذكر أن البرنامج المعتمد بساعات تعليم طبي مستمر؛ يأتي مواكبًا للجهود المبذولة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "وطن بلا مخدرات"، التي تنفذها الأجهزة والقطاعات الأمنية بالمملكة للقضاء على هذه الآفة وتحقيق مجتمع حيوي ينعم ببيئة صحية سليمة.