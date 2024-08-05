وكيل العدل البحريني يثمن دور السعودية في تحقيق التوافق والتعاون بين الدول الإسلامية
أكد وكيل العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، عيسى سامي المناعي، خلال مشاركته في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تحت عنوان: "دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال"، بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة حول العالم في مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، قال "المناعي" إن المؤتمر تضمن العديد من التوصيات القيمة التي نسعد بتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الدول المشاركة في المؤتمر وتركزت التوصيات حول تطوير وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، ودور الأوقاف في التنمية، وتعيين الأئمة وتوجيههم وإرشادهم.
وثمن وكيل العدل البحريني دور المملكة العربية السعودية الريادي في المؤتمر واحتواء الدول الإسلامية فيه، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد في الوصول إلى فكر وتوصيات مشتركة تؤدي إلى التعاون والتكاتف على أرض الواقع في خدمة الدول الإسلامية والشؤون الدينية والأوقاف.
في ختام تصريحه، قدم المناعي الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التنظيم وحسن الاستضافة في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، مما ساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه.