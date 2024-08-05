وكيل العدل البحريني يثمن دور السعودية في تحقيق التوافق والتعاون بين الدول الإسلامية

أكد وكيل العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، عيسى سامي المناعي، خلال مشاركته في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تحت عنوان: "دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال"، بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة حول العالم في مكة المكرمة.