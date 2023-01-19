"المعجب": القيادة داعمة للعدالة التصالحية والمملكة شهدت تطبيقات ناجحة

وأوضح "المعجب" أن وحدات الصلح الجنائي عالجت منذ إنشائها أكثر من (48) ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية وعن بعد, لافتًا إلى أن هذا المشروع انبثق بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها ومساعدته على الاندماج في المجتمع، وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.